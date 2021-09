Mehr Sicherheit fürs Zweirad

Ins Schwarze getroffen haben die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) der Stadt Schifferstadt mit ihrer Fahrrad-Codierungsaktion (wir berichteten). Erstmals wurde die angeboten, gleich zweimal wurde sie durchgeführt. Zu groß war das Interesse an der Aktion, dass es hätte an einem Tag gestillt werden können. In Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim Süd wurde deshalb erneut der Gravierstab angesetzt. Als weiterer Kooperationspartner nach der Polizeiinspektion war nun das Zweiradhaus Mayer in der Bahnhofstraße 70a am Start.

