Am Sonntag, 19. September, 11 Uhr, Lillengasse 5 ist erstmals Jürgen Metzger im Schreiwer-Hais’l zu Gast. „Beim Helmut Metzger sei Verse, was kannschte do mache? Hoschd drei Möglichkeite: Sinniere, schmunzle, un lache.” Der Pälzer Poet, befasst sich mit Menschen, der Pfalz und Humor. Die Leute froh zu machen, war immer sein Bestreben. Sein Sohn, Jürgen Metzger, lässt das wieder aufleben. Ein Überraschungsgast hat sein Kommen schon zugesagt. Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee beträgt nur fünfzehn Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/ 98596.