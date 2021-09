Großes Puppentheater für Groß und Klein mit Kasperle und seinen Freunden

Am Montag, 20. September gastiert der Puppenpalast in Schifferstadt. Die Vorstellung beginnt um 16.00 Uhr. Informationen gibt es unter 0177-6725711. Die Vorstellung findet unter den aktuellen Hygienebedingungen statt. Kinder brauchen keinen Mundschutz (GGG Regel). In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Rumpelstilzchen in neuer Inszenierung mit neuen farbenprächtigen Kulissen und Lichteffekten treffen auf den Kasper. Das Krokodil und Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa eine Stunde.