Atelier von Horst Steier bleibt zu

Seit 1993 gibt es in Rheinland-Pfalz die „Offenen Ateliers” organisiert vom Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz. Professionellen KünstlerInnen bietet sich in diesem Rahmen die Möglichkeit, am Wochenende vom 4./5. und 11./12. September ihr Atelier für die kunstinteressierte Öffentlichkeit zu öffnen. Für die Teilnahme an dieser vom Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützten Veranstaltung war die frühzeitige Anmeldung im April notwendig. Das Atelier von Horst Steier wollte auch am 12. September für Kunstinteressierte öffnen. Mittlerweile steigen die Corona-Neuinfektionen wieder an und damit werden auch die Anforderungen an Veranstaltungen verschärft. Das Hygienekonzept für öffentliche Veranstaltungen nach § 3 der 25. CoBeLVO ist aktuell und einzuhalten. Die zuständige Ordnungsbehörde fordert über ein Hygienekonzept hinaus auch detaillierte Unterlagen zur Baulichkeit des Ateliers. Nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand wäre eine Atelieröffnung möglich. Daher hat sich Horst Steier entschlossen, sein Atelier im Rahmen der „Offenen Ateliers 2021″ am kommenden Sonntag in der Mozartstraße nicht zu öffnen.