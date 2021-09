Rhein-Pfalz-Kreis radelt erneut für den Klimaschutz

Im Zeitraum vom 6. bis einschließlich 26.9.2021 wird im Rhein-Pfalz-Kreis wieder für den Klimaschutz geradelt (wir berichteten). Zum dritten Mal beteiligen sich der Kreis und die angehörigen Kommunen an der Kampagne Stadtradeln des Klimabündnisses. Kommunalpolitiker/innen und Bürger/innen sind dazu eingeladen in ihren Kommunen auf das Fahrrad (um)zusteigen. Ziel ist es möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz und für den Landkreis zu sammeln. Sie können ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Gesammelt werden die Kilometer einfach per Stadtradel-App oder über die Stadtradel-Website. Egal ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind, die Kampagne Stadtradeln bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, das Fahrrad wieder mal aus der Garage zu holen. Verhelfen Sie Ihrem Team und dem Landkreis zu einer guten Position im bundesweiten Wettbewerb und sammeln Sie drei Wochen lang möglichst viele Radkilometer. Damit tun Sie sich selbst etwas Gutes und leisten darüber hinaus einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Für die aktivsten Radler/innen und Teams winken wieder attraktive Preise. Mitradeln lohnt sich also! Anmeldungen sind ab sofort bis zum Ende des Aktionszeitraums möglich. Alle Infos über die Anmeldung und den aktuellen Stand der Ergebnisse finden Sie unter www.stadtradeln.de/rhein-pfalz-kreis. Die Kreisverwaltung fährt auch wieder mit, unterstützt Ihre teilnehmenden Mitarbeiter wieder mit einem Halbzeit-Package beim Durchhalten und wird in Kürze als Ansporn zum Start zum Stadtradeln 2021 die Sieger aus 2020 ehren. Insbesondere in den Kommunen haben sich bereits vor Wochen zahlreiche Teams angemeldet, Termine für gemeinsame Radtouren oder sonstige Aktionen stehen und lassen sich beispielsweise auf den Stadtradeln-Unterseiten oder Webseiten der Kommunen finden, in manch einer Kommune gibt es dieses Mal sogar einen Stadtradeln-Star. Ob der Rhein-Pfalz-Kreis die Radkilometermarke von rund 482.226 Kilometern aus 2020 überschreiten kann, bleibt spannend.