Am Mittwoch, 1.9. von 14.30 bis 17 Uhr wird Johannes Steiniger (CDU) gemeinsam mit Mitgliedern der CDU in Schifferstadt von Haus zu Haus unterwegs sein, um vor der Bundestagswahl Fragen zu beantworten und Informationen aufzunehmen. Interessenten, bei denen der Politiker auf jeden Fall klingeln sollte, können sich per E-Mail an kontakt@johannes-steiniger.de wenden.