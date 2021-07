Selbstversuch statt grauer Theorie

Grau ist alle Theorie. Das weiß die Fachberaterin für Verkehrserziehung, Ingeborg Breitwieser-Dell, nur zu gut. Umso größer war die Freude, kurz vor den Ferien praktisch am Thema Prävention in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr arbeiten zu können. Vier Tage lang war die Verkehrswelt der ADAC-Stiftung auf dem Hof der Realschule plus zu Gast – ein Besuch, der bei rund 270 SchülerInnen gleich mehrere Aha-Effekte ausgelöst hat.

