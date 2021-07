„Ein Amtsblatt ist der falsche Weg“: Beschluss von Dezember aufgehoben

Das Thema Amtsblatt ist vom Tisch. Das Schifferstadter Tagblatt bleibt das Medienorgan für städtische Bekanntmachungen. Einstimmig sprach sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend dafür aus. Am 2. Dezember vergangenen Jahres hatte das gleiche Gremium auf Antrag der BfS beschlossen, ein wöchentlich erscheinendes Amtsblatt auf den Weg zu bringen, das an alle Haushalte in Schifferstadt verteilt wird. Sachkosten in Höhe von 20.000 Euro und eine halbe Stelle sollten dafür eingerichtet werden.

