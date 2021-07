Weltgebetstag der Frauen: „Vanuta – Worauf bauen wir?“

Nachdem der traditionell am ersten Freitag im März gefeierte Ökumenische Weltgebetstag der Frauen coronabedingt ausfallen musste, kann dieser nun aufgrund sinkender Infektionszahlen nachgeholt werden. Deshalb lädt der ökumenische Weltgebetstags-Vorbereitungskreis Schifferstadt herzlich zu einem Ökumenischen Gottesdienst ein, der am Freitag, 2. Juli, ab 19 Uhr auf dem Außengelände der Herz-Jesu-Kirche stattfinden wird. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Diese kann bis zu zwei Tagen vorher entweder telefonisch über das Pfarrbüro (Telefon 959081) oder über eine Anmeldeseite auf der Homepage der Pfarrei Heilige Edith Stein erfolgen. Es gelten nach wie vor die jeweils gültigen Coronarichtlinien für Gottesdienste. Ein geselliges Zusammensein im Anschluss ist dieses Jahr leider nicht möglich. Bereits zum ursprünglichen Termin im März wurde die Weltgebetstagsordnung zum Mitnehmen ausgelegt, die zu diesem Gottesdienste bitte mitzubringen ist. Im Mittelpunkt des Weltgebetstages 2021 steht der Inselstaat Vanuatu im pazifischen Ozean. Der niedrig gelegene und komplett plastikfreie Inselstaat ist aufgrund der Folge des Klimawandels starken Gefährdungen durch Naturgewalten ausgesetzt. Ebenso ist die Quote an Gewalt gegen Frauen sehr hoch. Durch Spenden für Weltgebetstags-Projekte versucht man, den Missständen entgegenzuwirken. Zwischen Australien und Fidschi gelegen sind die 83 Inseln von Vanuatu ein Paradies im Südpazifik: Türkis-blaues Meer, vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, Vulkane und Regenwald gibt es dort. Auch ein UNESCO-Kulturerbe kann der Inselstaat bieten. Sandroing, so nennt man diese Sandzeichnungen, mit denen auf Vanuatu die Welt erklärt oder kleine Botschaften hinterlassen werden. Nicht sehr paradiesisch sind hingegen die Erdbeben und Tropenstürme, die das Land immer wieder treffen. So zerstörte der Zyklon Pam im Jahr 2015 große Teile des Landes, Menschen starben und verloren ihr Zuhause. Im Frühjahr 2020 folgte der Zyklon Harold. Gerade erst Anfang Februar 2021 gab es ein Erdbeben mit der Stärke 6,2. Jahr für Jahr bauen die Ni-Vanuatu, wie die Einwohner Vanuatus heißen, ihr Zuhause wieder auf. Nicht jeder Sturm ist so zerstörerisch, doch trägt der Klimawandel dazu bei, dass die Zyklone wohl zukünftig stärker und damit gefährlicher für Land und Leute werden. Passend dazu lautet das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu: „Worauf bauen wir?“ nach dem Bibeltext aus dem Matthäus-Evangelium. Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.