Einen ganz besonderen Hörgenuss bereitet Dekanatskantor Georg Treuheit für den Streaming–Gottesdienst am Ostermontag um 10.30 Uhr vor.

In der Pfarrkirche St. Jakobus wird unter seiner Leitung die Dominikusmesse von Terry, Richard Runciman (1865-1938), in einer Fassung für Orgel, Streicher und Solisten aufgeführt. Terry war zunächst geschätzter Musiker an der südenglischen Downside Abbey und später 25 Jahre lang erster Musikdirektor an der Londoner Westminster-Kathedrale. Er prägte mit seinen Kompositionen den Klang der sakralen Musik während der englischen Romantik.

Weitere musikalische Highlights sind das „Herr, bleibe doch bei uns“ von J. German, sowie festliche Choräle und zwei Mozart-Kirchensonaten.

Die Mitwirkenden sind: Beate Dettlaff, Sopran, Michael Dettlaff, Bariton, und ein Streicherensemble.

Musikalische Leitung und Orgel: Dekanatskantor Georg Treuheit. Das Hochamt am Ostermontag wird im Stream auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei und über die Homepage www.pfarrei-schifferstadt.de zu sehen sein.

Bitte melden Sie sich auf ebendieser Homepage an, um an den Gottesdiensten in der Kirche teilnehmen zu können.