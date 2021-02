Liese Leserinnen, liebe Leser,

Heute schauen wir mal, was die „großen” Kollegen so machen . . . Diese Woche erreichte uns eine interessante Meldung von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) erscheint künftig schon samstags. Die Umstellung von Abonnement und Einzelverkauf erfolge gebietsweise und solle im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein, teilte die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH mit. Nach der Umstellung sollen sowohl die FAZ vom Samstag als auch die FAS samstags erhältlich sein.

2020 hatte der Verlag dazu Markttests angestoßen. Das Medienhaus verspricht sich Vorteile durch die frühere Publikation. So hätten Leser die Möglichkeit, die Sonntagszeitung über das gesamte Wochenende zu lesen. Zudem verlängert sich der Verkaufszeitraum an den Kiosken und in Geschäften. Die Umstellung der Auflage auf Samstag ermögliche es außerdem, die Zeitung in ganz Deutschland im Abo anzubieten. „Bis dato können aufgrund der schwierigen Zustellsituation am Sonntag nur zwei Drittel der Haushalte beliefert werden“, hieß es vom Verlag.

Das kleine Tagblatt hat natürlich im Laufe seiner ganzen Geschichte noch nie eine Sonntagszeitung als extra Angebot anbieten können. Große Regionalzeitungen bieten solche Sonntagszeitungen zum Teil noch als Zugabe zum Werktagsabonnement an – es kostet nichts extra, sondern ist im Abopreis einkalkuliert. Nur noch wenige können allerdings solch einen Service bieten. Im Fall der FAZ ist die Sonntagszeitung allerdings keine Zugabe, sondern ein eigenständiges Zeitungsprodukt.

Und was hat das kleine Tagblatt der großen FAS nun voraus? Wir haben schon vor einigen Jahren erkannt, dass es sinnvoll ist den LeserInnen ein umfangreiches Wochenendprodukt zu liefern, welche sie am Samstag im Briefkasten haben und das ganze Wochenende lesen können. Und diesem Trend wird nun auch die FAS gerecht. Kürzlich schrieb uns ein Abonnent: „Besonders die Wochenendausgaben gefallen mir mit den vielen Hintergrundartikeln und Reportagen (ich muss mich immer etwas zwingen, die Zeitung nicht gleich samstags durchzulesen, damit am Sonntag auch noch was zu Lesen übrig bleibt 😊). Ein schöneres Kompliment kann man uns nicht machen.

Das Tagblatt-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!