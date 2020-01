Liebe Tagblatt-Freunde!

Wissen, wie der Hase läuft: Mit Kaninchen kennen sich Lokaljournalisten gut aus. Gilt das auch in der digitalen Zukunft? Für Lokaljournalisten ist gerade die spannendste Zeit seit den Gründerjahren der Tageszeitungen. Niemals wurde ihre Arbeitsweise derart auf den Kopf gestellt und niemals wurde ihr Tun derart in Frage gestellt wie durch die Digitalisierung. Hierzu hat Malte Kirchner, Leiter der Online- und die Friesland-Redaktion bei der „Wilhelmshavener Zeitung” ein interessantes Essay verfasst: Waren früher Journalisten davon abhängig, dass ihnen ein Verlag ein Sprachrohr gab, sind es heute die Verlage, die mehr denn je abhängig davon sind, fähige Journalisten zu finden, die alle Kanäle bedienen können, die beim Leser gefragt sind. Dem Lokaljournalisten haftet bis heute das Klischee an, ausführlich über den „letzten Kaninchenzuchtverein” zu schreiben.

Darin steckt sogar ein Funken Wahrheit: Chronistenpflicht, lokale Verankerung und das Spiegeln der Gesellschaft vor Ort sind Punkte, wofür Leser ihre Medien vor Ort bis heute wertschätzen. Auch wenn sie nicht die Reichweiten-Stars sind. Die Welt, über die der Lokaljournalismus berichtet, ist im Umbruch. Und die Lokalmedien ebenso. Die wichtigste Kompetenz von Lokaljournalisten bleibt online unumstritten: Dreht man das Vorurteil vom Kaninchenzuchtverein ins Positive, dann zeigt das Klischee doch, dass die Menschen Lokaljournalisten zutrauen, dass sie wissen, „wie der Hase” läuft. Lokaljournalismus fand schon immer in sozialen Netzwerken statt. Nur hießen Facebook, Twitter und Instagram bis vor einigen Jahren noch Bürgerverein, Turn- und Sportverein oder eben Kaninchenzuchtverein.

Das Zurechtfinden in neuen „sozialen Netzwerken”, das Identifizieren von Ansprechpartnern und das Bewerten der Glaubwürdigkeit von Informationen gehörten immer schon zum Geschäft. Lokaljournalisten werden zunehmend zu multimedialen Allroundern. Ein Live-Ticker zum richtigen Thema oder ein gut geschriebener Text mit Bilderstrecke haben erwiesenermaßen das Zeug, die Herzen der Leser zu erobern.