Liebe Tagblatt-Freunde1

Die Heimat ist für die meisten Menschen der Ort, an dem sie geboren oder aufgewachsen sind oder an dem sie sich zu Hause fühlen. Für die meisten Deutschen ist der Begriff Heimat positiv besetzt. Auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ging in einer seiner Reden darauf ein: „Verstehen und verstanden werden, das ist Heimat“.

Lokalzeitungen, wie unser „Bläddel“, geben den Menschen ebenfalls Heimat, stärken die Verbundenheit mit der vertrauten Region, verstehen die Sprache, kümmern sich um Alltagsthemen. Dabei geht es uns nicht um „Heimatduselei“ oder eine unkritische Berichterstattung – Sie liebe Leser erwarten von uns einen kritischen, unabhängigen und konstruktiven Journalismus auf Augenhöhe, den wir auch auf „kleiner Ebene“ liefern.

Lokalzeitungen verstehen sich seit ihrer Gründung als Heimatzeitungen. Bei einigen steht dies sogar im Zeitungskopf. Heimat sehen. Heimat spüren. Heimat lesen. Das ist jeden Tag möglich mit dem Schifferstadter Tagblatt. Ein schönes Wochenende wünscht Ihr Tagblatt-Team