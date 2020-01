Lokaljournalismus in neues Zeitalter heben

Liebe Tagblatt-Freunde!

Das Zeitungssterben der letzten Jahre traf vor allem zahlreiche Lokalredaktionen. Doch inzwischen setzen Verlage und neue Marktteilnehmer dem negativen Trend einiges entgegen: vom konsequenten digitalen Bezahlmodell über einen neuen inhaltlichen Fokus bis hin zu gemeinsamen Recherchen. Die Regional- und Lokalzeitungen verkaufen sich immer schlechter:

Früher waren es mal im Schnitt 18 Millionen verkaufte Zeitungen pro Tag; heute sind es nur noch elf Millionen – und von Jahr zu Jahr geht es weiter nach unten. Das ist ein bedrohlicher Trend für den Lokaljournalismus und auch für die Demokratie. Denn wenn die letzte verbliebene Lokalredaktion vor Ort schließen muss, berichtet auch niemand mehr kontinuierlich über die Vorgänge in der Stadt oder im Dorf, im Stadtrat oder in der Gemeinde. Dass Journalismus wahnsinnig wichtig ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, eine freie Presse zu haben, vor Ort in jeder Stadt, im Kreis, im Dorf, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen, darüber müssen wir nicht diskutieren.

Auf der anderen Seite stehen wir einfach unter diesem wirtschaftlichen Druck und sind ein Wirtschaftsunternehmen, sodass wir eben auch auf die Zahlen schauen müssen. Am allerwichtigsten aber: diejenigen nicht aus dem Blick zu verlieren, für die Lokaljournalismus gemacht wird: Für die Menschen in der Stadt und auf dem Dorf. Wobei das Nicht-aus-dem-Blick-verlieren noch zu passiv ist: Lokaljournalismus muss sich viel stärker öffnen, muss ein noch tieferer Teil der Gesellschaft werden, um in Zukunft eine Chance zu haben, um keine weiße Flecken entstehen zu lassen auf Deutschlands publizistischer Landkarte. Wenn man eine Lokalzeitung liest, dann liest man sie auch, weil man irgendwie hinten im Sportteil wissen will, wie der Nachbar oder das eigene Kind beim Sportverein abgeschnitten haben. Man will sich auch wiedererkennen. Der richtige Weg ist, den Lokaljournalismus in ein neues Zeitalter zu heben.