Liebe Tagblatt-Freunde!

Das Leben mag sich global ausrichten – das Informationsbedürfnis orientiert sich immer noch stark danach, was im eigenen Viertel, in der Nachbarschaft in der eigenen Stadt passiert. Lokale Informationen stehen also bei den Interessen der Bevölkerung ganz oben. Ein Team der Universität Trier hat untersucht, wie gut die Qualität der deutschen Lokalzeitungen ist und dafür 103 Zeitungen mit insgesamt 18 000 Artikel ausgewertet.

Das Fazit: kleine Zeitungen leisten viel, sind erstaunlicherweise umfangreich – aber bei der Hintergrundberichtstattung ist sicherlich noch Luft nach oben, ebenso bei der Darstellung von Kritik und Kontroversen, die auch vor örtlichen Unternehmen nicht Halt macht. Zugegeben: das ist eben eine viel sensiblere Sache in der Kleinstadt und auf dem Dorf. Die Zeitung und die Leute, die dahinter stecken, haben für die Bevölkerung eben ein „Gesicht“ und sind keine anonyme Großstadtredaktion. Mit Kritik geht eine „Kleinstadtzeitung“ automatisch vorsichtiger um. Das Schifferstadter Tagblatt ist so eine typische Lokalzeitung, die zwar alle Inhalte einer „großen“ Zeitung enthält, aber ihren Fokus fast komplett auf das Geschehen in der Rettichstadt und dem Umkreis legt – und natürlich im Rahmen des Möglichen auch wenn nötig kommentiert, kritisiert und Hintergründe beleuchtet. Nicht immer gefällt das jedem und die Lokalredaktion muss dann in Kauf nehmen, dass man die Gesichter, die für die Berichterstattung verantworlich sind, auch persönlich und sehr direkt kritisiert.

Doch eine der ureigensten Aufgaben der Presse ist nun mal die der „Wächterfunktion” – sie fungiert als Kontrollorgan für Vorgänge in der Politik, Wirtschaft und im öffentlichen Leben. Und diese Aufgabe üben nicht nur die großen Medienunternehmen aus, sondern gerade auch die kleinen Lokalzeitungen, die ein „Auge” auf die Geschehnisse in ihrer Heimat haben.