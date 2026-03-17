Einfach, schnell und transparent: Digitaler Bauantrag geht im Rhein-Pfalz-Kreis an den Start

Rhein-Pfalz-Kreis. Schluss mit Aktenbergen, Behördengängen und langen postalischen Wegen: Ab sofort können Bauanträge bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises online eingereicht werden.

Damit hat die Kreisverwaltung einen weiteren Meilenstein bei der Digitalisierung der Behörde erreicht. „Der digitale Bauantrag bietet zahlreiche Vorteile: Der Prozess wird vereinfacht und beschleunigt, gleichzeitig erhalten die Antragsteller jederzeit Einblick in den aktuellen Bearbeitungsstand ihres Anliegens“, freut sich der für die Bauabteilung zuständige Erste Kreisbeigeordnete Frank Pfannebecker.

Über ein Online-Portal können die Antragsteller – also die Bauherren oder andere Bauvorlageberechtigte, wie Architekturbüros – ihren Antrag bequem und rund um die Uhr einreichen. Anschließend wird der komplette Bauantrag zentral über das Portal bearbeitet: Alle am Bau beteiligten Stellen können sich dort austauschen, Informationen einsehen und Dokumente hochladen. Das gilt für den Kreis und die zuständige Gemeinde, aber auch für externe Fachbehörden.

Stand der Bearbeitung jederzeit sichtbar

Papierausdrucke, lange Wege und Wartezeiten beim postalischen Versand entfallen damit. Gleichzeitig kann der Antragsteller jederzeit den Bearbeitungsstatus einsehen, bei Bedarf fehlende Dokumente nachreichen und erhält bei positiver Prüfung auch seine Baugenehmigung über das Portal. „Der ganze Vorgang ist für den Antragsteller nicht nur komfortabel, sondern auch sehr transparent“, betont Pfannebecker. Wer aber lieber den klassischen Weg gehen möchte, kann ganz beruhigt sein: „Natürlich kann jeder seinen Bauantrag auch weiterhin in Papierform bei der Kreisverwaltung einreichen.“

Für den digitalen Bauantrag wird eine „BundID“ bei Privatpersonen oder ein „Mein Unternehmenskonto“ (MUK) bei anderen Organisationen benötigt.

Die Antragsteller sollten zudem alle wichtigen Informationen sowie den Lageplan bereithalten.

Kreisverwaltung treibt Digitalisierung stetig voran

Mit dem digitalen Bauantrag treibt die Kreisverwaltung die Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse konsequent weiter voran. Zahlreiche weitere Anliegen können bereits jetzt online eingereicht oder bearbeitet werden – darunter die KFZ-Zulassung, das Wohn- und Elterngeld, die Anmeldung bei der Musikschule oder Anträge für verschiedene Hilfen. Das Angebot wird stetig ausgebaut und viele weitere Digitalisierungsprojekte sind in der Vorbereitung.

Das Portal für den digitalen Bauantrag ist über www.rhein-pfalz-kreis.de/digitalerbauantrag oder www.digitalebaugenehmigung.de erreichbar.