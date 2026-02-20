Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof teilweise gesperrt

Ab Freitag, 20. Februar ist eine der drei Fahrradabstellanlagen am Schifferstadter Hauptbahnhof teilweise gesperrt. Bis Montag, 2. März haben Besitzerinnen und Besitzer dort abgestellter Räder noch die Möglichkeit, diese abzuholen. Anschließend werden kaputte Fahrräder entsorgt, gut erhaltene ins Fundbüro der Stadtverwaltung gebracht. Kontakt kann dann per E-Mail an buergerservice@schifferstadt.de aufgenommen werden. Unterhalb der Anlage befinden sich Schächte, die von den Stadtwerken überprüft werden.

Insgesamt gibt es am Schifferstadter Hauptbahnhof 260 überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten, verteilt auf drei Unterstände. Gesperrt ist der mittlere mit 32 Abstellplätzen. Direkt daneben stehen weitere 60 Plätze zur Verfügung. 168 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder befinden sich auf der anderen Seite des Bahnhofsgebäudes unter einer historischen Überdachung. Zusätzlich bietet die Stadtverwaltung 25 abschließbare Fahrradboxen, die derzeit allesamt vermietet sind.

Die Stadtverwaltung plant in nächster Zeit eine Aufräumaktion an allen Fahrradabstellanlagen beider Bahnhöfe. So möchte der Bürgerservice mehr Platz für fahrtüchtige Räder machen. Die Stadtverwaltung informiert frühzeitig über die städtische Website, die örtliche Presse sowie ihre Social media-Kanäle zur Aktion.

Übrigens: Am Samstag, 20. Juni veranstaltet die Stadtverwaltung den jährlichen Fahrrad-Flohmarkt. Zwischen 9 und 12 Uhr dreht sich auf dem Schulhof der Grundschule Nord, Rehbachstraße, alles rund ums Gebrauchtrad und das dazu passende Zubehör. Wer sein altes Rad verkaufen möchte oder ein günstiges (Zweit-) Fahrrad sucht, ist hier genau richtig. Neben den privaten Anbietern werden auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort sein, um Fundräder und Kinder City-Roller aus dem städtischen Fundus zu veräußern. Die Preise für diese Räder beginnen ab 10 Euro. Außerdem ist das Repair Café mit einer Fahrrad-Außenstelle vor Ort, berät und repariert auch, was vor Ort möglich ist.

Wer mitmachen und gebrauchte Räder, Fahrradtaschen und -helme oder Werkzeug anbieten möchte, kommt einfach nach Schifferstadt in den Schulhof der Grundschule Nord. Die Standplätze sind kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.