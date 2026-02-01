Jeden Tag eine gute Tat

Momentaufnahmen einer Stadt sind so vielfältig wie die Menschen, die in ihr leben. Sie erzählen Geschichten von Alltäglichem, das zu Besonderem geworden ist, von Besonderem, das sie bewegt hat und von Bewegungen, die sie mit vorangetrieben haben. In unserer Serie „Menschen am Montag“ stellen wir solche Menschen vor.

Kennen Sie auch jemanden, der besondere Fähigkeiten besitzt, eine nicht alltägliche Leistung vollbracht hat, sich in außergewöhnlichem Maße inner- oder außerfamiliär engagiert oder eine spannende Geschichte zu berichten hat? Dann freuen wir uns über einen Hinweis. Schicken Sie uns einfach eine Mail an redaktion@schifferstadter-tagblatt.de. Wir werden uns dann gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.