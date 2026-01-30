Buntes Programm rund um Internationalen Frauentag und Equal Pay Day 2026

Rhein-Pfalz-Kreis. Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März und den Equal Pay Day am 27. Februar 2026 laden die Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises zu einer vielfältigen Veranstaltungsreihe ein. Mit Vorträgen, kulturellen Angeboten und interaktiven Formaten sollen Themen wie Lohngerechtigkeit, weibliche Lebenswelten und die Rolle von Frauen in Gesellschaft und Kultur in den Fokus gerückt werden.

Auftakt mit Konferenz zur Lohngleichheit

Den Auftakt macht am Dienstag, 3. Februar, um 18 Uhr die Konferenz „Equal Pay Every Day“ im Port 25 in Mannheim. Gemeinsam mit den Business Professional Women (BPW Germany Club Mannheim-Ludwigshafen e.V.) sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wird die Bedeutung von Lohngleichheit diskutiert. Der Eintritt beträgt 25 Euro und beinhaltet Getränke, Snacks sowie eine Weinprobe. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Fotoausstellung zeigt weibliche Lebenswelten

Am Freitag, 20. Februar, um 19 Uhr wird im Rathaus Limburgerhof die Fotoausstellung „Frauen und… – Ein Blick auf weibliche Lebenswelten“ von Alexandra Schulte eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 11. März 2026 während der Dienstzeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Interaktive Krimilesung mit Genussmomenten

Zu einer besonderen Krimilesung lädt der Rhein-Pfalz-Kreis am Donnerstag, 26. Februar, um 19 Uhr ins Haus der Begegnung in Maxdorf ein. Unter dem Titel „Schokomördchen“ präsentiert Autorin Simone Erhardt eine interaktive Lesung, bei der das Publikum Teil der Handlung wird. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung wird erbeten.

Überraschungsfilm im Frauenkino

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr ein Überraschungsfilm im Frauenkino Schifferstadt. Der Film wird ohne Vorankündigung gezeigt und richtet sich gezielt an ein weibliches Publikum.

Mit dieser Veranstaltungsreihe möchte der Rhein-Pfalz-Kreis Frauen sichtbar machen, zur Diskussion anregen und Räume für Begegnung und Austausch schaffen.