In der Stadt ist immer was los

Im vergangenen Sonntag wurde das neue Jahr feierlich mit dem Neujahrskonzert der Kultur- und Sportvereinigung (Tagblatt berichtete) begrüßt. Mit dem gestrigen Neujahrsempfang in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums wurde von städtischer Seite das Veranstaltungsjahr 2026 nun offiziell eröffnet (Bericht folgt). Das Jahr ist erst wenige Tage alt, doch der Terminkalender für die kommenden Monate ist schon gut gefüllt. Dafür sorgen alleine die Konstanten, die bei Einheimischen wie Besuchern von außerhalb beliebt sind. Die Stadt und die Vereine haben dahingehend auch 2026 einiges zu bieten.