In der Stadt ist immer was los

Veröffentlicht am: 16. Januar 2026|Kategorien: Top Thema|

Im vergangenen Sonntag wurde das neue Jahr feierlich mit dem Neujahrskonzert der Kultur- und Sportvereinigung (Tagblatt berichtete) begrüßt. Mit dem gestrigen Neujahrsempfang in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums wurde von städtischer Seite das Veranstaltungsjahr 2026 nun offiziell eröffnet (Bericht folgt). Das Jahr ist erst wenige Tage alt, doch der Terminkalender für die kommenden Monate ist schon gut gefüllt. Dafür sorgen alleine die Konstanten, die bei Einheimischen wie Besuchern von außerhalb beliebt sind. Die Stadt und die Vereine haben dahingehend auch 2026 einiges zu bieten.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 17. Januar 2026

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt