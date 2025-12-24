Ein Stück Kindheit, das Generationen verbindet

Wer kurz vor Heiligabend das Wohnzimmer von Ursula Dürr betritt, taucht ein in eine Welt voller Erinnerungen: Ein liebevoll eingerichteter Kaufladen erzählt Familiengeschichte über drei Generationen hinweg – von der Großmutter über die Mutter bis hin zu den Enkeln. Alte Maggi-Flaschen, Bärenmarke-Milch und Alete-Gläschen lassen vergangene Zeiten lebendig werden und machen deutlich, wie wertvoll gelebte Traditionen sind.