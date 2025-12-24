„De Wilde“ – ein Stück Schifferstadter Geschichte

Veröffentlicht am: 24. Dezember 2025|Kategorien: Top Thema|

Die Schankwirtschaft „Zum Wilden Mann“ in der Großen Kapellenstraße ist weit mehr als eine Kneipe: Sie ist Treffpunkt, Erinnerungsort und lebendiges Zeitzeugnis. Seit fast einem Jahrhundert ist das urige Lokal im Besitz der Familie Hauck – und bis heute steht Maria Hauck (86) Tag für Tag hinter dem Tresen.

Stuckdecke aus den 1920er-Jahren, alte Urkunden an den Wänden, Stammtische, Kartenspielrunden und Geschichten, die man nur hier hört: Wer den „Wilden Mann“ betritt, taucht ein in die Seele Schifferstadts.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 24. Dezember 2025

