Wunschzettel-Geschenkaktion geht in die 33. Runde

Auch in diesem Jahr findet die „Wunschzettel-Geschenkaktion“ statt, die seit nunmehr 33 Jahren geprägt ist von einem sozialen und christlichen Aspekt. Geäußert wurden dieses Mal insgesamt 90 bescheidene Wünsche von Bewohnerinnen und Bewohner der Lebenshilfe, Besuchern der Suppenküche, ukrainische Familien, Jugendlichen der Jugendstrafanstalt ohne Angehörige und einige von der vom Gericht bestellten Betreuerin Sigrid Fischer zu versorgenden Menschen, die ihre eigenen Geschäfte nicht mehr regeln können sowie von Bedürftigen, die in Altersheimen ohne Angehörigen oder in ihrer eigenen Wohnung leben und sich aufgrund ihrer fehlenden finanziellen Mittel keine eigenen Weihnachtswunsch erfüllen können. Organisiert wird die Aktion in diesem Jahr wieder von der Frauengemeinschaft Heilige Edith Stein.

Die Aktion wurde am 1. Adventssonntag, 30. November, nach dem Gottesdienst in St. Jakobus bei einem Umtrunk eröffnet, bei dem die Wunschzettel ausgegeben werden. Ansonsten sind sie im Weltladen, Kleine Kapellenstraße 4, erhältlich.

Bei den „Wunschzetteln“ für die Jugendlichen der Jugendvollzugsanstalt handelt es sich wieder um Geschenkpakete/-tüten mit Lebensmitteln im Höchstwert von 20 Euro. Die Handhabung ist sehr einfach, es müssen keine Geschenkpakete gepackt, sondern die entsprechenden Artikel nur in eine große Plastiktüte oder einen Karton gegeben werden, wie beispielsweise gefriergetrockneter Kaffee (umgefüllt aus Dose/Glas in durchsichtigen Plastikbeutel), Tabak, Zigarettenpapier, Gebäck (kein Selbstgebackenes), Schokolade und sonstige Süßigkeiten (jeweils ohne Alkohol), Knabbereien wie Chips, Käse-/Salzstangen/-brezeln, Flips, Erdnüsse etc., Gummibärchen sowie haltbarer Käse und Wurst. Es muss kein „Festtagssortiment“ sein, sondern jeder kann natürlich auswählen, womit den Jugendlichen eine Weihnachtsfreude bereitet werden soll.

Die ausgewählten Geschenke sollen verpackt bzw. in Tüten/Kartons gegeben werden, mit dem roten Anhänger versehen und bis spätestens Mittwoch, 17. Dezember, im Pfarrbüro St. Jakobus, Kirchenstraße 10 zu den üblichen Öffnungszeiten oder im Weltladen, Kleine Kapellenstraße 4, abgegeben werden.

Die Geschenke werden dann persönlich von der Frauengemeinschaft Hl. Edith Stein in die Einrichtungen gebracht.