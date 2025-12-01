Verbindung zu Aichach soll wachsen

Veröffentlicht am: 1. Dezember 2025|Kategorien: Aus den Vereinen|

Das Glühweinfest in und rund um die Feuerwache in der Klappengasse hat Tradition. Diesmal gab’s gleich ein paar Neuerungen, die mehr oder weniger auffallend waren.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 2. Dezember 2025

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt