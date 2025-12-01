Rauchmelder rettet Leben: Person aus brennender Wohnung in Schifferstadt gerettet

Dank eines funktionierenden Rauchmelders und aufmerksamer Nachbarn konnte die Feuerwehr Schifferstadt am Freitagnachmittag eine Person aus einer brennenden Wohnung retten. Gegen 13:13 Uhr wurde die Feuerwehr in die Salierstraße alarmiert.

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in der Küche ausgebrochen. Nachbarn hatten den piepsenden Rauchmelder gehört, eine Rauchentwicklung wahrgenommen und umgehend den Notruf gewählt – eine Entscheidung, die sich als lebensrettend erwies.

Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten eine Person aus der Brandwohnung. Diese wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und betreut. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Anschließend wurde das gesamte Gebäude belüftet. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen. Die Feuerwehr Schifferstadt weist erneut auf die lebensrettende Bedeutung von Rauchmeldern hin. Der rechtzeitige Alarm ermöglichte in diesem Fall die schnelle Rettung und verhinderte Schlimmeres.