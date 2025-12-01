Phönix Schifferstadt lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Der DJK-SV Phönix Schifferstadt veranstaltet am Samstag, 6. Dezember, seinen traditionellen Weihnachtsmarkt im Phönix Sportpark. Von 14 bis 21 Uhr erwartet die Besucher ein festliches Programm mit musikalischer Unterhaltung, kulinarischen Angeboten und einem Kinderprogramm. Neben Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Bratwürsten werden an verschiedenen Ständen handgemachte Geschenkideen und selbstgemachte Produkte angeboten.

Ein besonderer Höhepunkt für die jüngsten Gäste ist der Besuch des Nikolaus, der kleine Überraschungen verteilen wird. „Unser Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr ein besonderer Treffpunkt für Groß und Klein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen die Adventszeit einzuläuten und die Gemeinschaft zu feiern“, erklärt Thomas Fetzer, Vorsitzender des DJK-SV Phönix Schifferstadt. Der Verein lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Familien ein, den Nachmittag und Abend im festlich geschmückten Sportpark zu verbringen.