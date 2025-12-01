Kinderfreundliche Atmosphäre dank Ausmalbilder

Essen gehen in entspannter und kinderfreundlicher Atmosphäre – das soll bald in möglichst vielen Restaurants und Cafés in Schifferstadt möglich sein. Dafür stellt das Stadtmarketing-Team den teilnehmenden Betrieben kostenfrei Ausmalbilder mit Schifferstadter Motiven sowie Stifte zur Verfügung, die diese bei Bedarf an ihre kleinen Gäste ausgeben können.

Die erste Rückmeldung zum Rundschreiben des Stadtmarketing an die Gewerbetreibenden kam prompt: „Gerne machen wir mit!“, schrieb Tobias Zürn vom Salischen Hof. Inzwischen hat sich auch die Geschäftsführung des Nemo positiv zurückgemeldet. Nun hofft das Stadtmarketing-Team auf weitere, engagierte Teilnehmer, um zu zeigen, dass Schifferstadt ein einladender Ort für Familien ist.

Familienfreundlichkeit – ein Wunsch aus der Bürgerbefragung: Im vergangenen Jahr wollte die Stadtverwaltung bei einer Befragung von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, welche Stärken und Schwächen die Stadt hat und was sich verbessern lässt. Anschließend wertete die damit beauftragte Stadtberatung Dr. Sven Fries die knapp 700 Umfragebögen aus und erarbeitete ein Imagekonzept, das individuell auf Schifferstadt zugeschnitten ist.

Neben der ausreichenden medizinischen Versorgung und den guten Einkaufsmöglichkeiten nannten die Bürgerinnen und Bürger die Angebote für Kinder und Familien als eines der wichtigsten Kriterien für die Lebensqualität in ihrer Stadt. Diesem Wunsch möchte das Stadtmarketing-Team in der gemeinsamen Aktion mit den Betrieben nachkommen.

Sie sind Gastgeber in Schifferstadt und möchten teilnehmen?

Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, melden Sie sich gerne per E-Mail unter tatjana.rau@schifferstadt.de oder telefonisch unter 06235/44152