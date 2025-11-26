Der Posaunenchor des CVJM lädt am Sonntag zum Adventskonzert ein

Der Posaunenchor des CVJM lädt am 1. Adventssonntag, 30. November, ab 16 Uhr, zu einem Adventskonzert in die Gustav-Adolf-Kirche ein. Das Programm ist bunt gemischt und reicht von Klassik bis Pop und traditionellen Weihnachts-Chorälen zum Mitsingen. Der Eintritt hierzu ist frei, Spenden sind aber willkommen.

Der Posaunenchor des CVJM, dessen Leitung seit 24 Jahren bei Björn Bein, Musiker und studierter Trompeter liegt, hat sich im Laufe der Jahre ein breitgefächertes Repertoire von Klassik bis zur Popmusik angeeignet, das zu vielen Anlässen alle Generationen erfreut. Dieses Mal wird es also ein Adventskonzert sein, das viele musikalische Stilrichtungen beinhalten wird. Erklingen wird auch das Stück „Segel setzen“ von Jens Uhlenhoff, das den zweiten Preis beim Kompositionswettbewerb zum Deutschen Evangelischen Posaunentag 2024 in Hamburg gewann. Die Komposition ist für vier Stimmen geschrieben und soll Aufbruchstimmung und Gottvertrauen vermitteln. Weiterhin werden unter anderem bekannte Werke von den Beatles, Reinhard Mey, Michael Jackson, Simon & Garfunkel zur Aufführung gelangen, aber auch der „Stern von Bethlehem“, „Adeste Fidelis“, „Wir singen dir, Immanuel“, „Helft mir, Gottes Hilfe zu preisen“, „Hört der Engel helle Lieder“ und „Macht hoch die Tür“ zu hören sein.

Seit seiner Gründung vor 73 Jahren wurde der CVJM-Posaunenchor bisher geleitet von Georg Onlinger aus Haßloch, Georg Kantner, Friedel Rupp, Georg Scheuerlein, Steffi Scheuer, Oliver Adamczik und Judith Schneider.