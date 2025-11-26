Adventssingen der Jungen Kantorei Schifferstadt

Mit warmen Klängen und bekannten Adventsliedern lädt die Junge Kantorei Schifferstadt am 1. Advent, Sonntag, 30. November 2025, um 16 Uhr in die St. Jakobus Kirche in Schifferstadt ein. Die Kinder und Jugendlichen der Kantorei möchten gemeinsam mit allen Besuchern einen musikalischen Moment der Ruhe und Vorfreude schenken – getragen vom Chorklang und der eindrucksvollen Vleugels-Orgel.

Gemeinsam erklingen vertraute Advents- und Weihnachtslieder wie „Macht hoch die Tür“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“, die zum Mitsingen einladen und die Herzen öffnen. Auch für Augenblicke des stillen Hörens ist Raum – etwa beim stimmungsvollen Lied „Advent ist ein Leuchten“ oder beim Choralvorspiel „Wachet auf“ von Johann Sebastian Bach, das Georg Treuheit an der Orgel spielt. Mit dabei sind die Chorgruppen der Jungen Kantorei Schifferstadt, musikalisch geleitet von Eva Oberling und Georg Treuheit.

Der Eintritt ist frei. Wer die Arbeit der Jungen Kantorei unterstützen möchte, kann dies am Ausgang mit einer Spende tun.