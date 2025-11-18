Buchvorstellung im Alten Rathaus

Veröffentlicht am: 18. November 2025|Kategorien: Städtisches|

Der Verein für Heimatpflege Schifferstadt lädt am Sonntag, 23. November, um 11 Uhr zu einer besonderen Buchvorstellung ins Alte Rathaus am Marktplatz ein.

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt