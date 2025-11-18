Buchvorstellung im Alten Rathaus

Fragen? 06235 – 92690 | info@schifferstadter-tagblatt.de
Der Verein für Heimatpflege Schifferstadt lädt am Sonntag, 23. November, um 11 Uhr zu einer besonderen Buchvorstellung ins Alte Rathaus am Marktplatz ein.
