Glühweinfest der Feuerwehr Schifferstadt

Die Feuerwehr Schifferstadt lädt am 22. November ab 16 Uhr herzlich zum traditionellen Glühweinfest in die Feuerwache im Amselweg ein. Das stimmungsvolle Beisammensein gilt seit vielen Jahren als fester Bestandteil des örtlichen Veranstaltungskalenders und markiert für viele den inoffiziellen Auftakt in die Vorweihnachtszeit. Die Gäste dürfen sich auf aromatischen Winzerglühwein sowie eine Auswahl herzhafter Speisen freuen. Für alle, die es süß mögen, backt die Jugendfeuerwehr frisch duftende, warme Waffeln. Ein besonderes Highlight ist zudem die liebevolle Weihnachtsdekoration der JSA Schifferstadt, die nicht nur für ein festliches Ambiente sorgt, sondern auch zum Verkauf angeboten wird. Das Glühweinfest bietet eine ideale Gelegenheit, in geselliger Runde ein paar behagliche Stunden zu verbringen, mit den Mitgliedern der Feuerwehr ins Gespräch zu kommen und gemeinsam den Beginn der Adventszeit einzuläuten.