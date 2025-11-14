Pfälzer Saumagenorden 2026 geht an Kabarettist Tobias Mann

Die Karneval- und Tanzsportgesellschaft „Schlotte“ e.V. Schifferstadt verleiht in der Kampagne 2025/2026 den 33. Pfälzer Saumagenorden an den bekannten Kabarettisten und Musiker Tobias Mann. Die feierliche Übergabe des Ordens findet am 9. Februar 2026 im Haus der KG Schlotte am Waldfestplatz in Schifferstadt statt.

Die „Schlotte“ würdigt mit dieser Auszeichnung insbesondere die Vielseitigkeit des gebürtigen Mainzers als Kabarettist, Musiker und scharfsinniger Beobachter des Zeitgeschehens. In der Begründung heißt es, Tobias Mann überzeuge „durch seine humorvolle und witzige Interpretation gesellschaftlicher Themen, seine pointierten Parodien auf politische Akteure sowie durch sein jahrzehntelanges Engagement für die deutschen und deutschsprachigen Kleinkunstbühnen“. „Wir finden, dass zu den vielen Preisen, die Tobias Mann bereits für seine Kunst erhalten hat, nun auch unser Pfälzer Saumagenorden gehört“, so die Organisatoren. „Und wir sind sicher, dass er auch den essbaren Pfälzer Saumagen zu schätzen wissen wird.“

Die Laudatio bei der Verleihung wird Dr. Markus Merk, Träger des 14. Saumagenordens und ehemaliger Weltschiedsrichter, halten. Tobias Mann selbst zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und bezeichnete es als „besondere Ehre“, in die traditionsreiche Reihe der Saumagenordensträger aufgenommen zu werden.

Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Sängerin Joy Fleming, Fußballlegende Fritz Walter, Politiker Kurt Beck, Moderator Frank Elstner, Fernsehkoch Horst Lichter, Comedian Christian „Chako“ Habekost, die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie zuletzt Literaturkritiker Denis Scheck.

Der traditionsreiche Pfälzer Saumagenorden wird seit 1982 von der KG Schlotte vergeben und steht als humorvolle, zugleich ehrenvolle Auszeichnung für besondere Verdienste um die Kultur, Unterhaltung und das gesellschaftliche Leben in der Pfalz und darüber hinaus. Das gute Stück bringt übrigens stolze 740 Gramm auf die Waage.