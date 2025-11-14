Geflügelschau in Schifferstadt abgesagt

Die für den 15. und 16. November in der Waldfesthalle geplante Geflügelschau in Schifferstadt findet nicht statt. Nach intensiver Rücksprache mit Dr. Arnsperger vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz wurde entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Grund ist die derzeit in Deutschland und Europa rasch um sich greifende Aviäre Influenza (Vogelgrippe, Geflügelpest).

Die Empfehlung des Landesuntersuchungsamts, auf Geflügelausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zu verzichten, soll dazu beitragen, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Bestände zu schützen. Auch der für Freitag, 14. November, geplante Züchterabend beim MGV-Eintracht wird aus demselben Grund nicht stattfinden.

Die Veranstalter bedauern die Absage sehr, sehen sie aber als notwendige Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Tiere und der Geflügelhalterinnen und -halter. Ein Ersatztermin ist derzeit nicht vorgesehen. Sobald sich die Lage entspannt, soll über zukünftige Veranstaltungen rechtzeitig informiert werden.