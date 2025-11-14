Geflügelpest: Landkreise ordnen Aufstallung von Geflügel ab 12. November an

(red). Die Landkreise Südliche Weinstraße, Germersheim, Bad Dürkheim und der Rhein-Pfalz-Kreis haben angesichts der zunehmenden Ausbreitung der aviären Influenza (H5N1) jeweils eine tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz vor der Geflügelpest erlassen. Die Regelungen treten am Mittwoch, 12. November 2025, in Kraft und gelten zunächst bis zum 30. November 2025.

Kernpunkt der Vorgaben ist die verpflichtende Aufstallung von Geflügel. Betroffen sind alle Halterinnen und Halter, unabhängig davon, ob sie Geflügel gewerblich oder als Hobby halten. Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Wachteln, Tauben und weitere Arten dürfen ab dem Stichtag nicht mehr unter freiem Himmel gehalten werden. Die Tiere müssen in geschlossenen Ställen oder in gesicherten Ausläufen untergebracht werden. Ein gesicherter Auslauf muss nach oben mit einer dichten Abdeckung und zur Seite hin so geschützt sein, dass Wildvögel nicht eindringen können.

Darüber hinaus sind Geflügelbörsen, -märkte und ähnliche Veranstaltungen, bei denen Tiere präsentiert oder gehandelt werden, bis auf weiteres untersagt. Halterinnen und Halter, die bisher ihrer Meldepflicht noch nicht nachgekommen sind, werden ausdrücklich aufgefordert, die Haltung von Geflügel umgehend beim zuständigen Veterinäramt anzuzeigen.

Weitere Informationen stellen die Landkreise auf ihren jeweiligen Internetseiten bereit:

Landkreis Bad Dürkheim: www.kreis-bad-duerkheim.de/vogelgrippe

Landkreis Germersheim: www.kreis-germersheim.de/tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße: www.suedliche-weinstrasse.de/vogelgrippe

Rhein-Pfalz-Kreis: www.rhein-pfalz-kreis.de/vogelgrippe

Für Geflügelhalterinnen und -halter wird zudem am Donnerstag, 13. November, ein kostenloses Online-Seminar angeboten. Unter dem Titel „Geflügelpest auf dem Vormarsch – wo finde ich Informationen und was kann ich im Falle einer Aufstallung tun?“ gibt das Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg praktische Hinweise. Das Seminar findet von 19 bis 21 Uhr statt, eine Anmeldung ist erforderlich unter:

https://join.next.edudip.com/de/webinar/fokus-tierwohl-geflugelpest-auf-dem-vormarsch/2580642

Gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Südliche Weinstraße, Germersheim, Bad Dürkheim und Rhein-Pfalz-Kreis.