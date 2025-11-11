„Light“ fällt weg

Fragen? 06235 – 92690 | info@schifferstadter-tagblatt.de
Fragen? 06235 – 92690
info@schifferstadter-tagblatt.de
Menü
Jetzt abonnieren | Login
Stadtra: Mehrheit für Streichung von Rettichfest-Zusatz – Gespräche um Standort sollen 2026 beginnen.
Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 12. November 2025
9. November 2025
Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen
Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe
Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login
11. November 2025
7. November 2025
30. Oktober 2025
Schifferstadter Tagblatt
Bahnhofstraße 70
67105 Schifferstadt
Telefon 06235 / 92 69 0
info@schifferstadter-tagblatt.de