Tag der offenen Tür am PvD-Gymnasium

Am Samstag, 22. November 2025, öffnet das Gymnasium im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt von 8.30 bis 13 Uhr seine Türen für zukünftige Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie interessierte Besucherinnen und Besucher. In den Räumlichkeiten am Schulzentrum 1 werden vielfältige Einblicke in Unterrichtskonzepte, schulische Angebote und das tägliche Miteinander geboten.

Zentraler Bestandteil des Programms sind die Entdeckertouren, die um 9 Uhr und 11 Uhr jeweils parallel starten und speziell auf die Kinder zugeschnitten sind. Die Tour „Sprachen“ ermöglicht Einblicke in den Fremdsprachenunterricht und den bilingualen Zusatzunterricht Englisch. Die Tour „Musisch und Bewegung“ stellt unter anderem die Arbeit der Bläserklassen und sportliche Angebote vor. In der Tour „Naturwissenschaften und Technik“ erwarten die Besucherinnen und Besucher Experimente sowie Werkstatt-Stationen.

Während die Kinder die Bereiche der Schule erkunden, finden für Eltern Informationsveranstaltungen statt, in denen die Schulleitung pädagogische Schwerpunkte, Profile und organisatorische Rahmenbedingungen erläutert. Im Foyer lädt das Café „Paul“ zu einer Pause und zum Austausch ein.

Ergänzend bietet das Gymnasium einen digitalen Informationsabend unter dem Titel „PvD to go“ an. Dieser findet bereits am 18. November 2025 von 19 bis 20 Uhr statt und stellt kompakt das Schulprofil vor. Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage unter www.gym-schiff.de.

Schulleiterin Monika Kleinschnitger und die Leiterin der Orientierungsstufe, Susanne Weber, betonen im Vorfeld die Bedeutung der Bläserklassen sowie des bilingualen Zusatzunterrichts als zentrale Bausteine des schulischen Profils. Für Rückfragen steht das Sekretariat telefonisch unter 06235-955-410 oder per E-Mail an sekretariat@verwaltung-gym-schiff.de zur Verfügung. Weitere Informationen sind ebenfalls online unter www.gym-schiff.de abrufbar.