Reiterin verletzt – Pferd verendet: Feuerwehr im Waldgebiet im Einsatz

Am Freitag, 7. November 2025, wurde die Feuerwehr gegen 11.43 Uhr zu einer großen Hilfeleistung in ein Waldgebiet gerufen. Eine Reiterin war dort mit ihrem Pferd an einem Wassergraben verunglückt. Die Reiterin zog sich Verletzungen zu, wurde jedoch nicht unter dem Tier eingeklemmt. Sie wurde medizinisch versorgt. Für das Pferd kam trotz der schnellen Alarmierung jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr unterstützte gemeinsam mit einem örtlichen Bauunternehmen die Bergung. Im weiteren Tagesverlauf rückten die Einsatzkräfte zu zwei weiteren Einsätzen aus. Um 14.47 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in der Langgasse gemeldet. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Um 17.17 Uhr kam es in der Dudenhofener Straße zu einem Brandmeldealarm. Die Ursache stellte sich als technischer Fehlalarm heraus.

Die Feuerwehr bittet um besondere Vorsicht bei herbstlichen Ausritten, da aufgeweichte Böden und verdeckte Gräben ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen.