Herbstaktionen im Weltladen Schifferstadt

Am 14.11. um 11 Uhr übergibt das Weltladenteam die aus dem Verkauf der Laibspeise gesammelte Spende an “Horizont – Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe”. Seit vielen Jahren wird freitags im Weltladen die Laibspeise, ein Dinkelbrot mit faigehandeltem Amaranth vom örtlichen Bäcker Schreiner verkauft. Je verkauftes Brot werden 25 Cent für einen regionalen sozialen Zweck angespart.

Am 28.11. sammelt der Weltladen und die Fairtrade Stadt mit dem Ausschank einer wärmenden Suppe zur Mittagszeit ab 11:30 Uhr Spenden für das Frauenhaus. Bezugnehmend auf den „Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern” möchte das Team die Kundinnen und Kunden mit einer Suppe als „Seelenwärmer” erfreuen. Die Spende von rund 5 Euro pro Teller wird in voller Höhe an das Frauenhaus weitergegeben.

Am Samstag, den 29. November, öffnet das Weltladenteam durchgehend von 10 bis 15 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel. Der Weltladen hält viele Geschenkideen bereit: Köstliches, Besonderes, Kunsthandwerkliches und vieles mehr. An diesem Tag wird gemeinsam mit dem Freundeskreis Burkina Faso die Weihnachtskugel-Aktion gestartet.

Dabei können Sie für ein Mangobäumchen, eine Ziege, ein Huhn oder andere lebenswichtige Dinge Geld geben und bekommen als symbolischen Gegenwert eine mit viel Liebe gebastelte Weihnachtskugel zum selber behalten oder zum FAIRschenken. Das Weltladenteam lädt an diesem Tag zum Verkosten von Kaffee, Tee oder auch Glühwein von der Lebenshilfe ein. Für die kommenden Adventstage überrascht der Weltladen die Kunden wieder mit einem Adventskalender. An jedem Tag im Dezember erhält die erste Einkäuferin oder der erste Einkäufer ein Päckchen mit einer Überraschung. So möchte das Weltladenteam seine Adventsfreude teilen und weitergeben.

Desweiteren gibt es wöchentlich ein wechselndes, schönes Weihnachtsangebot.

Am 9.12. offnen wir um 18 Uhr wieder eine Adventstüre im Weltalden. Das Thema ist in diesem Jahr “Frieden” – ein menschliches Bedürfnis und stets gefährdet. Alle sind eingeladen.