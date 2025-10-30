Das Tagblatt wird 120 Jahre alt und feiert es mit einer 144seitigen Jubiläums-Beilage!

Zwei Jubiläen, eine Stadt, eine Zeitung. Dieses Jahr feiern wir gleich doppelt – und wie! Das Schifferstadter Tagblatt wird 120 Jahre alt, und unsere Heimatstadt blickt auf 75 Jahre Stadtrechte zurück. Zwei Jubiläen, die untrennbar miteinander verbunden sind – denn seit jenem 28. Oktober 1905, als Emil Geier sen. die erste Ausgabe des Tagblatts drucken ließ, begleitet diese Zeitung die Geschichte der Stadt. Zu diesen besonderen Anlässen haben wir für Sie eine Jubiläumsausgabe zusammengestellt: 144 Seiten voller Geschichte, Geschichten und Gesichter, die zeigen, was unsere Stadt und ihr Tagblatt ausmachen – damals, heute und morgen. Freuen Sie sich auf spannende Rückblicke, seltene Fotos und viele Erinnerungen.

Und als kleine Zeitreise in die Anfänge liegt der heutigen Ausgabe ein Faksimile der allerersten Ausgabe vom 28. Oktober 1905 bei.

