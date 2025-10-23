Verkehrsleitelemente an Rehhofstraße installiert

Am Mittwoch-Vormittag hat der Bauhof Schifferstadt die Verkehrsleitelemente an der Rehhofstraße installiert. Diese leiten den Verkehr nun unmittelbar nichts rechts in Richtung Kreisel.

Die Leitelemente dienen zur vorübergehenden, baulichen Veränderung des Verkehrsversuches an der Ecke Rehhofstraße/Waldseer Straße. Im nächsten Schritt soll der Fahrbahnteiler auf die Maße der Verkehrsleitelemente ausgeweitet werden.

Rückblick: In Folge des Anfang August 2024 gestartete Verkehrsversuchs im Einmündungsbereich der Rehhof- in die Salier- bzw. Waldseer Straße haben sich die Schifferstadter Ordnungsbehörde und der Landesbetrieb Mobilität (kurz: LBM), in dessen Zuständigkeit die Waldseer Straße/ K30 als Kreisstraße fällt, für eine dauerhafte Änderung der Verkehrsführung entschieden.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die auf der Rehhofstraße fahren und Richtung Waldsee/ B9 möchten, müssen entsprechend der Beschilderung und den neu angebrachten Verkehrsleitelementen rechts abbiegen und können dann über den Kreisel zurück in Richtung B9 fahren.

Dadurch soll es weniger Rückstau auf der Rehhofstraße geben. Dieser hatte sich teilweise über die Einmündung der Hans-Purmann-Straße hinausgezogen.