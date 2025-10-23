Spielplätze in Schifferstadt: Ein schöner Ausblick

Während der Beton an den neuen Geräten auf dem Spielplatz Großer Garten aushärtet, widmet sich das Referat Stadtplanung und Klimaschutz bereits den nächsten Projekten für Kinder und Familien.

Der Spielplatz Am Schwanenweiher soll erneuert werden: Die kleinen Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Kombination aus Biberrutsche und Schwanen-Wipptier freuen. Für 2026 plant die Stadtverwaltung an einem noch nicht festgelegten Standort einen Kleinkinderfahrradparcours und rüstet auf dem Spielplatz in der Lillengasse eine Rutsche nach. Außerdem bekommt der Spielplatz Am Bahnweiher eine schöne, neue 6er-Wippe mit Meerestiermotiven. Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.