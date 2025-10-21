Schmagges-Gutscheine für sechs Heimat shoppen-Lose

Über Gutscheine im Wert von je 50 Euro dürfen sich die sechs Gewinner der Heimat shoppen-Losaktion freuen. Die Glücksfeen im Stadtmarketing haben die folgenden Nummern aus der Lostrommel gezogen: 202015, 202095, 207013, 214643, 215299, 216745. Ihre Nummer ist dabei? Dann melden Sie sich bitte bis zum 3. November 2025 bei der Stadtverwaltung (Stadtverwaltung Schifferstadt, Marktplatz 2, stadtmarketing@schifferstadt.de) und bringen Sie zur Abholung Ihres Gewinns das passende Gegenstück des Loses mit. Wer lokal einkauft, unterstützt die Betriebe vor Ort. Das wollte die Stadtverwaltung zusammen mit der Schifferstadt Marketing-Gemeinschaft e.V. „Schmagges“ belohnen. Während den dreieinhalb Wochen „Heimat shoppen“ im September gab es deshalb bei rund 25 Schifferstadter Geschäften ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Los dazu. „Wir sind richtig begeistert, wie viele Lose zusammengekommen sind – das zeigt wie wichtig der Einzelhandel vor Ort ist“, freut sich Marion Schleicher-Frank, 1. Vorsitzende von Schmagges.