Lions Club startet mit neuem Adventskalender in die Vorweihnachtszeit

Bereits zum vierten Mal bringt der Lions Club Schifferstadt seinen beliebten Adventskalender heraus – zugunsten sozialer Projekte in der Stadt. Die erfolgreiche Benefizaktion startet am 24. Oktober.

Insgesamt werden 3.000 Kalender zum Preis von je 5 Euro verkauft. In diesem Jahr winken 190 attraktive Gewinne im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Mit dem Erlös möchte der Lions Club unter anderem die Anschaffung von Trinkwasserspendern an den Kreisschulen in Schifferstadt sowie einer rollstuhlgerechten Tischtennisplatte für den Jugendtreff ermöglichen. Zudem soll ein internetfähiges Tablet bereitgestellt werden, um älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt zu erleichtern – zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts. Mit diesen Maßnahmen setzt der Lions Club seine Tradition fort, jedes Jahr wertvolle Unterstützung für die Region zu leisten.

Für die künstlerische Gestaltung des Kalenders durften sich die Schülerinnen und Schüler der Salierschule kreativ einbringen. Unter der Leitung ihrer Lehrerin Christine Polzin entwarf die Kunst-AG mehrere Motive, aus denen das Titelbild ausgewählt wurde. Eine fachkundige Jury – unter dem Vorsitz von Dr. Max Steiger und mit Unterstützung des Kulturbeauftragten Claus Klapp – prämierte die drei besten Entwürfe. Im Rahmen einer feierlichen Schulveranstaltung wurden die Gewinnerinnen geehrt: Den ersten Platz belegte Laura Zialkowska, deren Motiv nun das offizielle Titelbild des diesjährigen Kalenders ziert. Aleksandra Dimic und Elmedina Beraj teilen sich den zweiten Platz. Neben einem Preis erhielten die Schülerinnen ihre Werke als gerahmte Drucke überreicht.

Der Verkauf der Kalender beginnt am 24. Oktober – immer freitags auf dem Wochenmarkt und samstags vor dem dm-Markt. Darüber hinaus sind die Kalender bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Rathaus Schifferstadt, Apotheke am Schillerplatz, Rathaus-Apotheke, easy-Apotheke, Buchhandlung Frank, Eisen-Rupp, Blumengalerie Roth, Kfz-Betrieb Schön, Blumenhaisel am Wochenmarkt, Optik Fuchs, Friseurteam Menrath, VR Bank und Sparkasse Vorderpfalz.