Baustellen-Update: L 532 / L 524 – Vollsperrung der L 524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt voraussichtlich noch bis Anfang Dezember

Seit Juli werden zwischen Mutterstadt und Schifferstadt Instandsetzungsarbeiten am Überführungsbauwerk der L 524 über die L 532 ausgeführt.

Das Bauwerk erhält eine neue Abdichtung, neue Kappen und neue Schutzeinrichtungen. Darüber hinaus wird der Fahrbahnbelag bis zum letzten Anschluss der bereits erfolgten Fahrbahnerneuerung ersetzt. Die Bauzeit war ursprünglich bis zum Oktober 2025 veranschlagt. Nach dem aktuellen Stand wird die Baumaßnahme voraussichtlich bis Anfang Dezember dauern, sodass – gute Witterung vorausgesetzt – damit zu rechnen ist, den Verkehr im Laufe der zweiten Dezemberwoche (KW 50) wieder freigeben zu können.

Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden, sind in der derzeitigen Planung jedoch bereits zum Teil berücksichtigt.

Für die Instandsetzungsarbeiten wurde für das Bauwerk eine Vollsperrung eingerichtet, auch die Benutzung des Rad- und Gehwegs auf der Brücke ist während der Bauzeit nicht möglich.

Entsprechende Umleitung sowohl für den Rad- und Fußgängerverkehr als auch für den Kraftfahrverkehr sind eingerichtet. Die Auftragssumme liegt bei ca. 1.000.000 Euro. Die Kosten werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen.

Der LBM Speyer bittet die Anlieger sowie die Verkehrsteilnehmer weiterhin für die durch die Straßensperrung verursachte Behinderung während der Bauzeit um Verständnis.