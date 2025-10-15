Archivgut aus Speyer zurück in Schifferstadt

18 Regalmeter Unterlagen und Bücher auf fünf Paletten – diese (im wahrsten Sinne des Wortes) gewichtige Menge an Archivgut hat das in Speyer ansässige Landesarchiv Rheinland-Pfalz am gestrigen Montag an das Schifferstadter Stadtarchiv zugestellt. Es handelt sich um das Gemeindearchiv, das bis dato nach Speyer ausgelagert gewesen war. Um den Aufbau eines dezentralen, fachlich betreuten kommunalen Archivwesens zu fördern, hatte die Landesarchivverwaltung der Stadtverwaltung Schifferstadt die Rückgabe der Unterlagen angeboten. „Dass wir drei engagierte Archivare und die Möglichkeit einer dauerhaften, gesicherten Lagerung haben, hat die Verantwortlichen davon überzeugt, dass das Archivgut bei uns in Schifferstadt gut aufgehoben ist“, sagt Jannik Lang, Leiter des Referats „Generationen“. Nun sei es an den Stadtarchivaren, die teilweise bereits seit der Eröffnung des Stadtarchivs vor 25 Jahren an Bord sind, die Bücher und Unterlagen zu sichten und ins Inventar aufzunehmen. 