Warum es künftig, wenn Freitag ein Feiertag ist, am Donnerstag eine Doppelausgabe gibt!

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

seit diesem Jahr erscheint das Schifferstadter Tagblatt immer dann donnerstags als Doppelausgabe, wenn der Freitag ein Feiertag ist. Zum ersten Mal haben wir dies am Osterwochenende vor dem Karfreitag getestet. Der Tag der Deutschen Einheit bot zum zweiten Mal diese Möglichkeit. Das bedeutet: Sie erhalten am Donnerstag die Zeitung für Donnerstag UND Samstag. Das ist natürlich ungewöhnlich für eine Tageszeitung und etwas gewöhnungsbedürftig – selbstverständlich erscheint auch das Tagblatt als Tageszeitung üblicherweise an allen Werktagen. Und bisher hat diesen Schritt eben noch keine Tageszeitung gewagt. Kann man doch die tagesaktuelle Politik, Wirtschaft oder auch den Sport nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber wir sind sehr klein und deutlich flexibler in solchen Entscheidungen. Diese hilft uns ein wenig – aus wirtschaftlichen wie auch redaktionellen Gründen. Zum einen sind die Kosten für Druck, Papier, Energie und Zustellung in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Für eine kleine, unabhängige Zeitung wie das Tagblatt, die nicht unter dem Dach eines großen Verlages arbeitet, ist jeder zusätzliche Erscheinungstag ein erheblicher finanzieller Aufwand. Das betrifft nicht nur den Druck selbst, sondern auch die Zustellung und die Vorbereitung der Seiten in der Redaktion. Und unsere monatlichen Abonnement-Gebühren sind sehr niedrig – keine Tageszeitung in Deutschland ist günstiger – obwohl wir z. B. die gleichen hohen Kosten für Zustellung haben, wie eine viel größere Zeitung. Hinzu kommt: Lokale Themen gibt es nicht wie Sand am Meer und sind selten so brisant, dass sie unbedingt am nächsten Tag in der Zeitung stehen müssen. Die Doppelausgabe erlaubt uns, die lokalen Inhalte sinnvoll zu bündeln, ohne Qualität oder Relevanz zu verlieren. Für alle, die sich über das Weltgeschehen und überregionale Themen informieren möchten, gibt es natürlich weiterhin unser E-Paper an einem druckfreien Samstag, denn diese Ereignisse sind nicht schiebbar.

Dass tägliches Zeitungslesen auch viel mit Routine zu tun hat, merken wir an einigen Reaktionen. Obwohl wir die Doppelausgabe rechtzeitig vorher mit großen Info-Anzeigen ankündigen und am Tag selbst auf der Titelseite groß zu lesen ist, dass am Samstag keine gedruckte Tageszeitung erscheint, erreichen uns doch einige Reklamationen, die Zeitung würde im Briefkasten fehlen… Der morgendliche Gang zum Briefkasten ist eben nicht einfach aus dem Kopf zu bekommen und die Ankündigungen an den Tagen vorher hat „man ganz überlesen“. Wir sehen es positiv: Sie vermissen das Tagblatt – es gehört eben zum Tag.

Diese Maßnahme wird pro Jahr vermutlich höchstens zwei bis drei Mal der Fall sein – in manchen Jahren eventl. auch nur an Ostern, weil ansonsten kein Feiertag auf einen Freitag fällt.

Zum Vormerken: In diesem Jahr wird es an Heilig Abend, Mittwoch, 24. Dezember nochmals solch eine Doppelausgabe geben und am Samstag, 27. Dezember erscheint NUR das E-Paper und KEINE gedruckte Ausgabe.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und Unterstützung!