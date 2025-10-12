VfK 07: Acht Einzelsiege in Nackenheim

„Es war deutlicher als erwartet“, gestand VfK-Trainer Erol Bayram nach dem 27:8-Erfolg seiner Staffel beim noch amtierenden Meister der Rheinland-Pfalz-Liga, dem SV Alemannia Nackenheim ein. Mit einem knappen Erfolg auf der kleinen Matte in der engen Ringerhalle Im Brühl hatte er gerechnet, dass am Ende aber ein Schultersieg, vier technisch überlegene Siege und drei verdiente Punktsiege zu Buche standen, war einer kompakt und konzentriert auftretenden Staffel zu verdanken.