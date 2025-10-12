VfK 07: Acht Einzelsiege in Nackenheim

Veröffentlicht am: 12. Oktober 2025|Kategorien: Aus den Vereinen, Top Thema|

„Es war deutlicher als erwartet“, gestand VfK-Trainer Erol Bayram nach dem 27:8-Erfolg seiner Staffel beim noch amtierenden Meister der Rheinland-Pfalz-Liga, dem SV Alemannia Nackenheim ein. Mit einem knappen Erfolg auf der kleinen Matte in der engen Ringerhalle Im Brühl hatte er gerechnet, dass am Ende aber ein Schultersieg, vier technisch überlegene Siege und drei verdiente Punktsiege zu Buche standen, war einer kompakt und konzentriert auftretenden Staffel zu verdanken.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 13. Oktober 2025

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt