Wunderbare Kräuterwelt: Obst- und Gemüsetag am Sonntag, 28. September

Auch in diesem Jahr erwartet die Stadtverwaltung wieder hunderte Besucherinnen und Besucher, wenn der Schifferstadter Obst- und Gemüsetag in die Innenstadt lockt. Denn dort sind alle die richtig, die Informationen über gesunde Ernährung, Bewegung, Umwelt und Natur suchen. Unter dem Motto „Wunderbare Kräuterwelt“ wird die Innenstadt am Sonntag, 28. September wieder zur Flaniermeile und zum Genießertreff.

Mit der beliebten Veranstaltung trifft das Stadtmarketing Jahr für Jahr ins Schwarze. „Wunderbare Kräuterwelt“ lautet das diesjährige Motto, das sich an mehreren Ständen wiederfindet. Zum Thema „Kräuter und Heilkräuter“ gibt der Schifferstadter Umweltbeauftragte Frank Schmitt beim Podiumsgespräch tiefergehende Einblicke. Der informative Charakter der Veranstaltung wird weiterhin durch ein Podiumsgespräch zum Thema Katastrophenschutz und dem Aufbau eines Krisenstabs deutlich.

Nach der Erstpräsentation im Jahr 2019 wird auch die historische Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 vorgestellt werden und alle Besucherinnen und Besucher können bei mehreren Versteigerungen für den guten Zweck mitbieten.

Heiße Rhythmen werden nachmittags mit flotten Schritten bei den Auftritten der ZUMBA kids und ZUMBA Gold unter Leitung von Silke Koch kombiniert, nachdem der Musikverein 1974 unter Leitung von Patrick Koch gute eineinhalb Stunden gute Laune verbreitet. Die Tanzgruppen der Kolping-Twisters zeigen ebenso ihr Können am Nachmittag.

Eine ökumenische Andacht mit musikalischer Begleitung des Posaunenchors des CVJM ergänzt das Bühnenprogramm.

Ob Lokale Agenda und die Umweltbeauftragte, die Stadtwerke Schifferstadt mit den städtischen Klimaschutzmanagerinnen, der Weltladen, die Verbraucherzentrale oder Amnesty International – viele Gruppierungen geben praktische Informationen aus erster Hand. Die große Saftpresse der Garten- und Blumenfreunde ist ebenfalls vor Ort wie auch die Biogartenfreunde mit einer reichen Auswahl an Gemüse und Pflanzen aus den heimischen Gärten.

In diesem Jahr wird die Beteiligung der ehrenamtlichen Gruppen besonders groß geschrieben: Ob Bürgerbus, Sicherheitsberater für Senioren oder SOLAWI – alle zeigen ihre Aktivitäten direkt vor Ort, Saatgut von samenfesten alten und regionalen Gemüsesorten gibt es am Stand der Freien Saaten e.V., die Regionalwertinitiative Pfalz wird sich bei den Freien Saaten vorstellen, ebenso sorgt die bunte und abwechslungsreiche Kräuterwelt im Rahmen einer Ausstellung an der Bühne für staunende Gesichter. Auch in diesem Jahr gibt es ein Kürbisschnitzen mit der Prämierung der schönsten Kürbisgesichter. Die Prämierung erfolgt gegen 17.00 Uhr an der Bühne.

Für das leibliche und kulinarische Wohl ist mit abwechslungsreichen Gerichten und Getränken von regionalen Gastronomen und Schifferstadter Vereinen bestens gesorgt.

Erneut kommen viele lokale und regionale Aussteller zum Obst- und Gemüsetag, so dass der Schillerplatz, die Kleine Kapellenstraße und der Marktplatz mit Ständen bestückt werden können. Mit Hüpfburg, Kürbisschnitzen, Mandalas malen und dem Rettungswagen der Malteser, den man von innen erleben kann, ist auch jede Menge Abwechslung für die kleinen Besucher geboten.

Das Rahmenprogramm des Obst- und Gemüsetages kann sich also sehen lassen:

Ein besonderes Highlight wird die Präsentation der restaurierten Gemüseversteigerungsuhr aus dem Jahr 1959 sein, die zur damaligen Zeit auf den Feldern in Schifferstadt und Umgebung zum Einsatz kam.

Im Alten Rathaus gibt es verschiedene Ausstellungen zu bewundern. Zum einen die Ausstellung im Erdgeschoss „Das geht! Nachhaltig konsumieren und leben“ der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Im Obergeschoss zeigt der Schifferstadter Künstler Horst Steier gemeinsam mit Jolanda Walter die Ausstellung „Zwei Künstler – zwei Wege“

Ein Kräutertisch informiert die Besucher authentisch und zum Anfassen über die großartige Vielfalt verschiedenster Kräuter und Heilkräuter

Beim Stadtmarketing gibt es neben allerlei Informationen auch kleine Kostproben des frisch gepressten Gemüsesafts zu probieren. Gleichzeitig kann dort der aktuelle Stadtkurier mitgenommen werden.

Herbstzeit ist Kürbiszeit, deshalb ist Kürbisschnitzen für Kinder angesagt und die Jüngsten können unter Anleitung von Helfern des Jugendtreffs wieder lustige Kürbisgesichter schnitzen.

Am Stand der Feuerwehr und der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung am Marktplatz können sich Besucher aus erster Hand zum Katastrophenschutz informieren.

Die städtischen Klimaschutzmanagerinnen laden zum LED-Tauschtag. Im Rahmen des KIPKI-Förderprogramms können normale Glühbirnen kostenlos gegen energiesparsame LED-Birnen getauscht werden

Die Schifferstadter Geschäftswelt lädt von 13-18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag und zum ungestörten Bummeln und Einkaufen ein.

Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.15 Uhr durch Bürgermeisterin Ilona Volk, musikalisch begleitet durch das Blasorchester des Musikvereins 1974 e.V. Um 13 Uhr gestaltet die Ökumene eine ökumenische Andacht.