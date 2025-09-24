Kleidertausch am 26. September

Wegwerfen und neu kaufen war gestern – am Freitag, 26. September laden die Fairtrade Stadt Schifferstadt, die Gleichstellungsbeauftragten und das Weltladen-Team von 17 bis 19 Uhr zum Kleidertauschen in das Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, ein.

Nachhaltigkeit im Kleiderschrank

Ein ganzer Schrank voll nix zum Anziehen – kommt Ihnen das bekannt vor? Da hilft nur: Ausmisten. Und danach? Glücklich tauschen! Wer zum Schifferstadter Kleidertausch kommt, wird nicht nur Altes los, sondern darf sich außerdem über neuwertige Lieblingsteile freuen, macht anderen eine Freude und schont ganz nebenbei Umwelt und Geldbeutel. Jedes Kleidungsstück, das nicht produziert werden muss, spart Ressourcen ein und verringert Müll.

Und so geht´s

Maximal 20 gut erhaltene Kleidungsstücke sind Ihr „Eintritt“. Ansonsten ist die Veranstaltung kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort sortieren Sie Ihre mitgebrachten Klamotten in T-Shirts, Hosen, Pullover und so weiter. Und dann geht‘s auch schon ans Stöbern! Sie dürfen sich in aller Ruhe umschauen, können Ihre Lieblingsteile anprobieren, sich im Spiegel begutachten und so viele Kleidungsstücke mitnehmen, wie Sie möchten. Was am Ende übrigbleibt, geht an die „Wühlmaus“, ein Secondhandladen des Deutschen Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis e.V. in der Rehbachstraße 4