Heimat Shoppen in Schifferstadt

Ab heute heißt es in Schifferstadt bis Ende des Monats wieder: 3, 2, 1, Heimat shoppen! Händler, Gastronomen und Dienstleister wollen zeigen, wie viel Spaß es machen kann, in der eigenen Stadt einzukaufen – und wer das tut, wird während der Aktionstage sogar belohnt. „Heimat shoppen“-Initiator ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Schifferstadt ist in diesem Jahr zum siebten Mal dabei.

Bücher oder Kleidung shoppen, bunte Blumen für den Esstisch oder gemütlich die örtliche Gastronomie auskosten – der Besuch in der Schifferstadter Innenstadt mit ihrer Geschäftswelt und den Gastronomiebetrieben lohnt sich immer. Doch Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen leisten noch mehr für die Gesellschaft: Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen durch ein vielseitiges Engagement dazu bei, dass eine Stadt lebenswert bleibt.

Wie wichtig der Einzelhandel für unsere Städte und das Zusammenleben ist, wollen das Stadtmarketing und die Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. beim Heimat shoppen zeigen und den Fokus während der Aktionstage bewusst auf den lokalen Handel legen. Dazu gibt es eine zentrale Sonderaktion und viele Einzelaktionen der teilnehmenden Betriebe.

Ausführlich lest Ihr die einzelnen tollen Angebote der teilnehmende Geschäfte in der Print-Ausgabe!